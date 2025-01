Pentru luni, 6 ianuarie, Energocom anticipează un concum cu 14 % mai mare de energie electrică decât în ziua de duminică

17:30

Peste 230 de articole scrise, 33 de noțiuni și definiții explicate, 20 de interviuri realizate cu fondatori de start-upuri, participarea la cel mai mare eveniment tech din lume și lansarea unui proiect de educație financiară. Pe scurt, acestea sunt rezultatele primului an de la lansarea rubricii start-up la #diez. Сообщение Un an de start-up pe #diez: cum a fost și ce rezultate am obținut появились сначала на #diez.