MEC a obținut aproximativ 18 milioane de lei din partea sectorului privat pentru Rețeaua Școlilor Model, cu 13 companii implicate

16:50

Pudra proteică este promovată intens pe platformele de socializare, fiind considerată esențială pentru construirea mușchilor și susținerea sănătății generale, într-un mod rapid și convenabil. Însă, experții în nutriție subliniază că, pentru majoritatea oamenilor, acest supliment nu este necesar, iar o alimentație echilibrată poate oferi tot necesarul de proteine, notează The New York Times. Colleen Tewksbury, [...] Articolul Pudra proteică: cine ar trebui s-o folosească și care sunt riscurile acesteia apare prima dată în ZdGUST.