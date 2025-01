BANI.MD Noi reglementări fiscale pentru 2025: Creșteri, scutiri și deduceri pentru angajați și angajatori

09:00

Miliarde de oameni au sărbătorit trecerea în 2025, însă pentru chinezi Anul Nou nu a început încă. Pe 29 ianuarie, toată suflarea din China va marca încheierea Anului Dragonului și intrarea în Noul An Lunar – care va sta sub semnul șarpelui – socotit protectorul familiei și un simbol al longevității. În fabricile și atelierele […]