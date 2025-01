Un nou atac armat în SUA: Cel puțin 11 oameni au fost împușcați în faţa unui club din New York

Cel puţin 11 persoane au fost rănite prin împuşcare, miercuri, în faţa unui club de noapte din Queens, potrivit Departamentului de Poliţie al oraşului New York, a relatat joi New York Post, citat de News.ro. Într-o înregistrare video de pe X se arată o prezenţă numeroasă a poliţiei şi a ambulanţelor în faţa clubului, scrie […] Articolul Un nou atac armat în SUA: Cel puțin 11 oameni au fost împușcați în faţa unui club din New York apare prima dată în Realitatea.md.

