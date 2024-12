(live) Maia Sandu, mesaj pe final de 2024: Doar prin dragoste de țară poți rezolva cu adevărat toate provocările

18:10

Marcela Paladi, tânăra schilodită de șoferul unui BMW pe 6 februarie 2023, în accidentul de pe viaduct, a devenit un exemplu de forță și putere feminină. Tânăra, nevoită să poarte proteze la picioare, acum, la sfârșit de an, are motive de bucurie - a anunțat că este însărcinată și așteaptă un băiețel. „M-am dat în gaşca graviduțelor! În 2025, fraza mea „the girl with prosthetics legs”, o voi completa cu „mom of a boy”, a scris tânăra pe rețele și a publicat un video emoționant.