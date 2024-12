Moldova va avea energie electrică în ianuarie 2025. Nu vom achiziționa din Stânga Nistrului

16:15

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova se menține pe locul 901-1000 în clasamentul internațional The Three University Missions (MosIUR) 2024, ediția a VII-a, pentru al treilea an consecutiv. Totodată, universitatea noastră este lider printre trei instituții de învățământ superior din Republica Moldova prezente în acest clasament. Сообщение USMF își păstrează poziția de lider în clasamentul internațional „Mosiur” 2024 появились сначала на #diez.