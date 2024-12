Compensațiile la energie sub formă de plată monetară au fost majorate

12:10

Casa iconică din Illinois, folosită ca locuința familiei McCallister în filmele clasice de Crăciun „Home Alone” (1990) și „Home Alone 2: Lost in New York” (1992), a fost scoasă la vânzare anul acesta pentru suma impresionantă de 5,25 milioane de dolari și are acum un cumpărător, conform Coldwell Banker Realty. Construită în 1921, proprietatea de […] Post-ul Casa celebră din „Singur Acasă” și-a găsit un cumpărător pentru 5,25 milioane de dolari apare prima dată în Observatorul de Nord.