Rusia afirmă că a dejucat complotul ucrainean de a ucide un ofiţer şi un blogger

Editorul prestigioasei publicații Welt am Sonntag a demisionat, după publicarea unui articol semnat de Musk Editorul secțiunii de opinii a prestigioasei publicații Welt am Sonntag a demisionat, în semn de protest, după publicarea unui articol semnat de Elon Musk, în care miliardarul își reafirmă susținerea pentru extrema dreaptă din Germania. Articolul lui Musk, tradus în limba germană, a fost publicat pe internet sâmbătă, înainte de a fi printat duminică în ziarul Welt am Sonntag, scrie Biziday...