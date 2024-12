Mesajul de Revelion al Maiei Sandu: „Să intrăm în 2025 cu sufletul deschis și cu încredere în puterea noastră”

21:30

Dorin Recean, mesaj de Revelion: „Știm că ne așteaptă noi provocări, dar sunt sigur că, uniți, le vom depăși” Prim-ministrul Dorin Recean a adresat un mesaj de felicitare pentru cetățeni, de Revelion. Încheiem un an care ne-a arătat, din nou, ce înseamnă să fim uniți. Am demonstrat unitate atunci când am decis că vrem să devenim membri ai Uniunii Europene, în ciuda unui război la graniță și a unui război hibrid în țară. Am demonstrat unitate atunci când am ales un președinte care are capacitatea...