Washingtonul sancționează organizații din Rusia și Iran pentru amestec în alegerile din SUA

18:00

VIDEO // Australia a intrat în 2025; Cum a arătat celebrul foc de artificii de la Sydney Sydney, cel mai mare oraș din Australia, cu o populație de peste 4.200.000 de oameni a întâmpinat anul 2025 cu un spectaculos foc de artificii. Australienii au intrat în noul an la ora 15:00, ora Chișinăului. Orașul din Australia a fost luminat de un uriaș foc de artificii, marcând începutul anului 2025. „Ce spectacol! Focurile de artificii au fost realizate de We Are Warriors. Acestea au omagiat spiritul Ba...