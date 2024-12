Guvernul anunță compensații mai mari pentru luna decembrie. Care va fi valoarea acestora

13:00

An de an, în preajma sărbătorilor de iarnă, copiii îi scriu lui Moș Crăciun despre dorințele și visurile lor. Totuși, în Republica Moldova se pare că există două personaje care au același rol. Unul dintre ele rămâne a fi bine-cunoscutul Moș Crăciun. Celălalt apare inspirat din vechile povești slave sub numele de Moș Gerilă.