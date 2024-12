Maia Sandu: Hanukkah - sărbătoarea solidarității între comunități

23:50

2024 a fost un an istoric pentru Moldova în contextul în care Uniunea Europeană și-a deschis larg porțile, iar Băncii Naționale i-a revenit un rol activ în procesul de aderare. O spune guvernatoarea BNM, Anca Dragu, într-un mesaj de sfârșit de an, transmite IPN.„Printr-un dialog constant și reforme strategice, am întărit relațiile cu partenerii externi, consolidând poziția Moldov