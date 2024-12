VIDEO // Al treilea Crăciun sub bombele lui Putin. Zelenski a urat pace ucrainenilor. „Cât suntem împreună, răul nu are nicio șansă” | Deschide

Președintele Volodimir Zelenski i-a felicitat pe ucraineni cu ocazia Crăciunului care se apropie. În discursul său, el a amintit de soarta compozitorului Mikola Leontovich, care a dat lumii „Shchedrik” (cunoscut nouă sub denumirea anglo-saxona „Carol of the Bells”).

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Deschide.md