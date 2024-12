Cum vor lucra angajații de la Regia ”Autosalubritate” în perioada sărbătorilor de iarnă. Precizările instituției

12:50

Fostul preşedinte american Bill Clinton a fost internat la un spital din Washington. Ex-oficialul, în vârstă de 78 de ani, a suportat febră și se află sub monitorizarea medicilor. Clinton se află la Georgetown University. Diagnoza exactă nu a fost anunțată, însă reprezentanții politicianului au comunicat că ex-liderul de la Casa Albă are starea morală