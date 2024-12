Celulă de criză pentru sărbători în siguranță

15:50

Astăzi, 21 decembrie, la ora 11:21 a avut loc solstițiul de iarnă. Pentru Republica Moldova, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 50 minute, iar durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 minute. Începând de astăzi, și până pe 21 iunie, durata zilelor va crește, iar cea a