Secțiile spitalelor din Moscova, golite pentru a face loc sutelor de răniți nord-coreeni aduși de pe front cu trenurile

Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de securitate al Rusiei, i-a numit pe editorii ziarului britanic The Times drept „ținte militare legitime”, relatează, miercuri, The Guardian. Amenințările lui Medvedev vin după ce The Times a publicat un editorial în care asasinarea generalului Igor Kirillov a fost calificată „act de legitimă apărare” al Ucrainei. Acest șef militar rus […] Articolul Dmitri Medvedev îi amenință cu moartea pe jurnaliștii The Times și pe oficialii NATO: „Ținte legitime pentru statul și patrioții ruși” apare prima dată în Disinfo.