Abhazia, regiune separatistă a Georgiei, a rămas în întuneric. Rusia nu se grăbește să ajute

17:00

Solstițiul de iarnă 2024, produs astăzi, la ora 11.21 marchează începutul iernii astronomice, precum și începutul celor mai reci trei luni din an, în emisfera nordică. Astăzi este cea mai scurtă zi din an și are mai puțin de nouă ore, iar noaptea următoare va fi cea mai lungă din an, cu o durată de peste 15 ore. De mâine, ziua va începe să crească și va ajunge egală cu noaptea la echinocțiul de primăvară, din martie 2025, transmite Moldpres.