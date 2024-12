Astăzi este solstițiul de iarnă 2024 și cea mai lungă noapte din an. Din 21 decembrie, crește durata zilelor

Astăzi, 21 decembrie, la ora 11:21 are loc solstițiul de iarnă 2024. Durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 50 minute, iar durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 minute (pentru București). Începând de astăzi, și până pe 21 iunie, durata zilelor va crește, iar cea a nopților va scădea.

