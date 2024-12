Scandal diplomatic uriaș între Ungaria și Polonia. Ce acuzaţii şi-au lansat cele două state

14:00

Guvernul Recean nu va fi demis până la alegerile parlamentare de anul viitor. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă. Șeful statului a subliniat că are încredere în actualul cabinet de miniștri. "Acest Guvern are încrederea mea, acest Guvern are de administrat o situație complicată în această iarnă […]