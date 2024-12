VIDEO O interpretă de muzică ușoară a fost șantajată cu imagini intime. Schema – pusă la cale de un deținut

15:20

Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative (FRIȘPA) a Universității de Stat din Moldova (USM) organizează conferința de finalizare al proiectului internațional „Estonia's Best Practices for Enhancement of Moldova's Higher Education Capacities" (EST4MORE), realizat în parteneriat cu Universitatea Tartu, Estonia și susținut de ESTDEV. Proiectul EST4MORE vizează provocările cu care se confruntă instituțiile de învățământ […]