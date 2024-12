Peste 50% dintre cetățenii români din R. Moldova au votat pentru USR în Parlamentul României

13:10

Pentru sărbătorile de iarnă din acest an, Agenția ”Moldsilva” va pune la dispoziția cetățenilor peste 46 000 pomi de Crăciun, ce vor fi disponibili din data de 2 decembrie, curent, la pepinierele entităților silvice teritoriale (lista întreprinderilor silvice poate fi consultată pe www.silvicultura.md). Tradițional, pomii de Crăciun reprezintă speciile molid (38221 ex.), pin (7863 ex.) […]