(foto) 45 de milioane de vizualizări: „O imagine cât o mie de cuvinte” cu soția lui Conor Mcgregor, după ce a fost condamnat pentru viol

Astăzi are loc primul tur al alegerilor prezidențiale 2024 peste Prut, iar românii se pregătesc să-și aleagă viitorul președinte. Există, însă, un record privind scrutinul prezidențial, pe care nu l-a mai atins niciun candidat de ani buni. Au rămas în istoria electorală de după 1989, când a fost ales Președintele României din primul tur, scrie Can Can.