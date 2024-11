/FOTO/ Mărfuri în cantități comerciale, depistate la Vama Costești

17:50

„Nici nu știu, puțin de tot, acolo un drum, acolo trotuar, dar așa, alții mai bine făceau." Astăzi se împlinește un an de la turul doi al alegerilor locale noi. Am întrebat locuitorii municipiului Bălți, ce a reușit să facă primarul într-un an. „Ce s-a făcut, da sperăm că totul o să fie bine, o […]