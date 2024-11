Vînt puternic se așteaptă în Moldova

12:30

Ninsoarea de astăzi i-a motivat pe șoferii din nordul țării să-și cumpere anvelope de iarnă. „Da, le aveam, dar mai bine noi. Trebuie să mergem în siguranță, avem copilași cu noi de dus și trebuie să fie în siguranța.”{{781978}}„Pur și simplu nu am reușit, am fost în deplasare și nu am reușit să schimb anvelopele. -Și astăzi ați decis să schimbați anvelopele, ca urmare a condițiilor de