Donald Trump - președintele Zilei de apoi.   Noi perspective, planuri și numiri 

08:30

Bugetul național al Franței este atît de pus sub presiune încît parlamentarii propun o măsură prin care francezii să lucreze șapte ore în plus pe an fără plată, echivalentul unei zile de muncă, pentru a genera fonduri suplimentare pentru finanțele publice.Măsura a fost aprobată miercuri de Senatul francez, dar ar putea fi eliminată din forma finală a legii bugetului. Potrivit estimărilor din n