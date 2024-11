Lucrări de mentenanță la ANTA. Unele servicii prestate de agenție, indisponibile timp de o zi

10:40

Prima ninsoare i-a surprins pe câțiva șoferi din municipiul Bălți nechipați. Aceștia au fost nevoiți să meargă la piață pentru a-și cumpăra anvelope de iarnă. „ – Pur și simplu nu am reușit, am fost în deplasare și nu am reușit să schimb anvelopele. – Și astăzi ați decis să schimbați anvelopele, ca urmare a condițiilor […] Articolul VIDEO „Pur și simplu nu am reușit”. Șoferii din Bălți au făcut cozi la piață pentru a-și cumpăra anvelope de iarnă apare prima dată în Realitatea.md.