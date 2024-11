Echipa Goethe-Zentrum Chișinău și Ambasada Germaniei, vizită la liceul „Mihai Eminescu” din Ungheni în cadrul proiectului „DeutschMobil” 2024

14:40

Primăria municipiului Chişinău informează că a devenit partener oficial în cadrul proiectului „Aligning public and CoRpOrate Sustainability goalS" – ACROSS, finanțat prin intermediul Programului Interreg Europe 2021-2027, în cadrul Obiectivului de Politică 5 – O Europă mai aproape de cetățeni, Obiectivul specific – Dezvoltare Urbană Integrată. Proiectul, care se va derula pe o perioadă de […]