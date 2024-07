Sindicatele cer statului să oprească majorarea vârstei de pensionare a femeilor: Să fie menținut pragul actual de 61 de ani

14:00

Federaţia Rusă a declarat miercuri drept persona non grata un membru al Ambasadei României la Moscova, anunţă MAE, precizând că măsura vine că răspuns la decizia autorităţilor de la Bucureşti din 24 mai de a declara pewrsona non grata un diplomat din cadrul Ambasadei Federaţiei Ruse, pentru activităţi care contravin prevederilor Convenţiei de la Viena … Articolul MAE – Federaţia Rusă a declarat drept persona non grata un membru al Ambasadei României la Moscova apare prima dată în Punctul pe i.