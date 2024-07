O comună din Suedia, inundată cu oferte, după ce a scos la vânzare terenuri la un preţ foarte mic

08:50

Guillermo Söhnlein, cofondatorul OceanGate, organizează o excursie la o dolină descrisă drept „portalul către iad" la un an de la tragedia din Oceanul Atlantic, acolo unde cinci pasageri au murit în urma unei implozii a submersibilului Titan, scrie The Independent. După tragedia cu submersibilul Titan Guillermo Söhnlein, în vârstă de 58 de ani, a mai fondat o companie, […]