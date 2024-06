„Țestoasa” rusească - legenda canalelor ucrainene de Telegram

08:40

Așa cum nu am mai văzut în nu puținii ani în care am relatat despre politica americană, după această dezbatere, nu oponenții politici ai lui Joe Biden, ci oficialități și analiști din chiar partidul său, mulți dintre ei aliați ai lui Biden, ani de zile, ridică serioase semne de întrebare, direct sau sub beneficiul anonimatului, cu privire la viabilitatea lui Biden în calitate de candidat prezidențial. „Un om bătrân și un mincinos” Dezbaterea de ieri seară, în America, avea pentru Joe Biden un si...