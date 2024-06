Calendarul Zilei // 84 de ani de la începutul ocupației sovietice a Basarabiei

06:40

Situația din Republica Moldova, dar și efectele potențial destabilizatoare ale referendumului din toamnă în legătură cu aderarea țării noastre la UE figurează în concluziile summitului european care are loc la Bruxelles joi-vineri, 27-28 iunie și care, punând capăt președinției belgiene a UE, deschide calea, în a doua jumătate a anului, semestrului președinției maghiare. Redacția noastră a putut consulta în exclusivitate proiectul concluziilor finale ale summitului, sub forma cvasi-finală sub care vor fi anunțate vineri seara, iar un subcapitol special îi este rezervat și Republicii Moldova.