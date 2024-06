Fost înalt oficial român explică procedurile ce urmează după deschiderea negocierilor de aderare la UE

20:40

Meteorologii din intreaga lume emit coduri de avertizare din cauza fenomenelor extreme, caniculă, inundatii sau furtuni extrem de violente. In Balcani, după o caldura infernala, grindina de dimensiunea unei mingi de ping pong a făcut ravagii in Serbia si Bosnia. In Grecia au inceput deja incendiile amplificate de vântul puternic. Peste ocean, statul american Iowa e sub ape si autoritatile au decretat starea de urgență.