Horoscopul zilei de duminică, 23 iunie 2024: Pentru Gemeni ziua va fi plină de interacțiuni cu prietenii și cei dragi, află prognoza astrelor pentru zodia ta

Agenția pentru ocuparea forței de muncă din Moldova a publicat lista pentru luna iunie a celor mai bine plătite locuri de muncă vacante din țară. Noi am analizat aceste date și am identificat liderii pe salarii în regiuni. Nord Serviciul medical al MAI Edineț are nevoie de medici de familie, salariul — de la 19 […]