Expoziția „BogățIA sudului românesc. Cămașa cu altiță din Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova de Sud”, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei

09:50

Pe rețelele de socializare a apărut un fake news grosolan la scurt timp după victoria istorică bifată de România în primul ei meci la EURO 2024. România-Ucraina s-a încheiat, luni, cu scorul de 3-0 pentru „tricolori”, în duelul de debut la EURO 2024. Aproape 40 de mii de suporteri români au creat o atmosferă incredibilă pe Allianz Arena din Munchen, dar cu toate acestea s-au folosit imagini cu ei pentru a dezinforma pe rețelele de socializare.Așadar, în mediul online circulă deja un clip video cu fanii români care scandează în timpul jocului din Ucraina, dar sunetul este editat și extrem de mincinos. În clip se aude că românii scandează numele lui Vladimir Putin, însă realitatea este alta.De fapt, realizatorii fake news-ului au înlocuit coloana sonoră folosind un cântec anti-Putin celebru al fanilor ucraineni.De asemenea, în mediul online circulă și o poză trucată, în care fanii români ar fi desfășurat steagul așa-zisei Republici Populare Donețk în timpul meciului cu Ucraina. Realitatea s-a văzut însă în timpul transmisiunii TV a partidei. Romanian football fans chanted “Putin!” and hung the DPR flag during the Euro 2024 match against UkraineAs a result, the Ukrainian team lost to the Romanian team with a score of 0:3. pic.twitter.com/QchAiHhbwn— Global Info Factory (@GlobalInfoFact) June 17, 2024 Mai mult, presa internațională a remarcat că fanii românii au scandat numele Ucrainei pe Allianz Arena, fiind aplaudati de suporterii ucraineni.Sâmbătă, 22 iunie, de la ora 22:00, "tricolorii" vor întâlni Belgia la Koln.