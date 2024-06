Polițistă din Edineț, condamnată la 20 de ani de închisoare pentru trafic de persoane

13:20

Un tren de marfă a ciocnit luni din spate un tren de pasageri în statul indian Bengalul de Vest, accidentul provocând cel puțin 13 morți și zeci de răniți, au anunțat autoritățile locale. Echipele de salvare acționau la fața locului pentru a scoate eventuali pasageri blocați. A Kanchanjunga Express train met with an accident in […] Articolul Tragedie în India: Cel puțin 13 morți în ciocnirea dintre două trenuri apare prima dată în Subiectul Zilei.