Nouă procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție au demisionat înainte de începerea evaluării externe

11:30

Guvernarea PAS încearcă să mimeze și cea de-a treia licitație de la Aeroportul Internațional Chișinău. O spune activistul politic, Vlad Bilețchi, care a declarat, într-un video postat pe rețelele sociale că deși autoritățile încearcă să propună o nouă modalitate de organizare a licitației, divizând spațiile licitate în două loturi, totul este o mimare, deoarece „banii deja au fost luați”.„Suntem la a treia licitație publică de la aeroport, deoarece pe prima am reușit să o stopăm prin presiune publică, democratică și legală. Am denunțat-o demonstrând că este falsă, trucată și aranjată în așa fel încât să câștige compania Lagardere – acea companie ‘strategică’, care are sediul într-un cămin din Chișinău și pe care nimeni nu i-a văzut pe acolo. Conducătorul acestei companii a fost acuzat de procurorii din Franța de trafic de influență, dare de mită, corupție și alte infracțiuni. Am fost asigurați că va fi concurență și transparență, dar am văzut cu toții ce s-a întâmplat până la urmă.Acum asistăm la un nou episod al licitației privind darea în locațiune a spațiilor comerciale de la aeroport. Domnul Spînu încearcă să ne înșele prin faptul că au fost divizate loturile – că dăm unele spații într-un lot și pe altele în altul. Doar că condițiile pentru acele spații – diferite în esență – sunt exact aceleași. Poți să fii și pisică, și câine în același timp, poți să te ocupi și de transport, și de alimentație. Așa probabil vede domnul Spînu și Radu Marian, care spunea că nu se va permite niciodată privatizarea aeroportului care, vă reamintesc, niciodată nu a fost privatizat. Dar așa se întâmplă când trebuie să acoperi ceva, așa e când deja ai luat banii și trebuie să faci ceva. Schimbi legislația și mărești termenul de la 3 la 5 ani”, a declarat Bilețchi.Într-un mesaj video, publicat pe o rețea de socializare, activistul se întreabă ce este cu această simulare și cu această bătaie de joc în care ni se spune că avem o nouă licitație, divizată în două loturi și de acum încolo totul va fi în regulă.„Zilele trecute, bloggerul Eugen Luchianiuc a scris și a publicat câteva poze în care vedem că reprezentanții companiei Lagardere deja vin la aeroport, fac măsurători, poze și planuri unde și ce dulapuri vor sta. Asta e ca să înțelegeți cum are loc licitația de la aeroport. Ei deja știu că vor fi câștigători. Eu nu sunt împotriva faptului ca aceste spații să fie date în chirie, dar vreau ca acest lucru să se întâmple de o manieră legală, pentru că este vorba despre banii și proprietățile statului. Avem și noi în țară o mulțime de companii care pot vinde sucuri, bomboane și biscuiți. Nu, noi trebuie să dăm aceste spații unei companii străine. Cum vi se pare asta? Ne anunță una, se face alta. Pe de o parte, vin cei de la Lagardere și aranjează deja tot”, a mai spus acesta.Potrivit lui Bilețchi, este evident faptul că responsabilii de la Chișinău ar fi încheiat deja un acord cu firma franceză și acum ar fi obligați să respecte înțelegerea.„Banii au fost luați și ei trebuie să rezolve în favoarea companiei străine. Ei sunt gata să meargă și la negocieri directe și nu ascund asta. E clar că nu este o licitație onestă, corectă și transparentă. Lagardere a spus pe față că vor negocieri directe. Cel puțin au fost sinceri. Ai noștri au ambalat totul cum au vrut pentru a manipula opinia publică, folosind presa de partid și etichetările. Procuratura a spus că nu a găsit nimic, pentru că procurorii nu pot lovi în cei care i-au numit. Dar vorba aceea: în cadrul anchetei cel mai important lucru e să nu te autodepistezi. Aceasta este lozinca guvernării în cazul licitației de la aeroport”, este declarația activistului.La sfârșitul lunii mai, după intrarea în vigoare a amendamentului cu dedicație, propus de Radu Marian (PAS) și promulgat în grabă de către Maia Sandu, Aeroportul Internațional Chișinău a anunțat inițierea unei noi licitații publice pentru transmiterea în locațiune a spațiilor comerciale (buticuri și restaurante). Principala pretendentă la spațiile din AIC este compania Lagardere, al cărei reprezentant a spus că au fost seduși de Maia Sandu.