Apelul repetat către Tiraspol pentru eliberarea cetățenilor moldoveni ilegal încarcerați

Un maseur din Vulcănești a fost condamnat la un an de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pentru o perioadă de probă de doi ani, după ce acum un an a hărțuit sexual o femeie paralizată. Sentința a fost publicată recent de magistrații Judecătoriei Comrat. Potrivit materialelor dosarului, totul s-a întâmplat în perioada aprilie-mai 2023, când […] Articolul Maseurul care a hărțuit sexual o femeie paralizată, condamnat la un an de închisoare apare prima dată în Subiectul Zilei.