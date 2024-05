O fetiță născută fără auz şi l-a recăpătat datorită unei terapii revoluţionare

08:30

Astăzi va avea loc prima semifinală Eurovision 2024, la Malmo. Interpreta Natalia Barbu, care ne va reprezenta țara în acest an, va urca a 11 în scenă, cu piesa „In the middle”. În prima semifinală, alături de Republica Moldova, vor evolua încă 14 țări: Cipru, Serbia, Lituania, Irlanda, Ucraina, Polonia, Croația, Islanda, Slovenia, Finlanda, Azerbaidjan, Australia, […] Acest articol Astăzi va avea loc prima semi-finală al Eurovision Song Contest. Barbu urcă în scenă sub Nr.11 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.