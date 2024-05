Conservarea mediului natural prin tranziția europeană la Rețeaua Natura 2000

11:00

De Ziua Internațională a Familiei, Președinta Maia Sandu anunță crearea unui program nou, Prima Casă PLUS. Am discutat cu Guvernul să extindă programul, să ofere un program nou – Prima Casă PLUS – de care să beneficieze un număr mai mare de tineri, nu doar funcționarii publici, care să mărească plafonul maxim pentru procurarea locuinței […] Acest articol /VIDEO/ Președinta Maia Sandu anunță crearea programul Prima Casă PLUS a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.