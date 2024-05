Eurovision 2024 // Ministerul de Externe îndeamnă diaspora să susțină reprezentanta Republicii Moldova

17:00

Consiliul Superior al Magistraturii rămâne fără un membru. Reprezentanta Curților de Apel din cadrul Consiliului, Nina Cernat, și-a anunțat demisia din funcție, precum și demisia din funcția de judecător al Curții de Apel Chișinău. „Vreau să spun că este un moment foarte emoționant pentru mine. Am decis să plec din CSM după 34 de ani de activitate în sistem. De când am fos membru în CSM a fost o perioadă dificilă pentru mine, am fost atacată de diverse grupări din sistemul judecătoresc, dar vrea...