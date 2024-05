Rezultate preliminare la alegerile locale noi și parțiale de astăzi

19:00

Nu, nu am să-l lovesc. Acum e momentul, s-a înclinat un pic într-o parte și l-aș putea izbi în plină figură, doborându-l la pământ, dar n-am s-o fac. Pentru că pur și simplu nu vreau. Nu vreau. Și-a descoperit fața și l-aș putea trăsni în maxilarul stâng. Sau sub bărbie, dar nu am chef. Da, știu că lumea aşteaptă. Astăzi nu am nici un fel de tragere de inimă pentru asta. El parcă mă îmbie să-i mut fălcile din loc. Dar nu vreau. Nu. Nu ştiu de ce. Eu singur nu mă mai recunosc. Poate, nu mă si...