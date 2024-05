Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 30 Aprilie 2024

14:00

ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotărâre Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 30.04.2024, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea internă a riscurilor proprii și a solvabilității de către societățile de asigurare sau de reasigurare și cerințele cu privire la efectuarea testelor pentru evaluarea capacității de menținere a stabilității financiare”. Necesitatea elaborării actului normativ privind evaluarea internă a riscurilor proprii și a solvabilității de către societățile de asigurare sau de reasigurare și cerințele cu privire la efectuarea testelor pentru evaluarea capacității de menținere a stabilității financiare derivă din prevederile art. 39 alin. (2) și art. 116 alin. (3) din Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare. Evaluarea internă a riscurilor proprii și a solvabilității este un proces care permite societăţilor să coreleze strategia de afaceri şi apetitul la risc cu necesităţile de capital, într-un cadru general de management al riscului. Totodată, societatea își va alege scenariile adecvate de testări în funcţie de profilul său de risc şi cu respectarea principiului proporționalității, conform căruia se ţine seama de natura, amploarea şi complexitatea activităţii, fie a activităţii globale, fie a activităţii aferente unei linii de afaceri. Proiectul a fost elaborat cu suportul experților din cadrul proiectului Twinning ”Strengthening supervision, corporate governance and risk management in the financial sector”. Proiectul transpune prevederile Ghidului privind riscul propriu și evaluarea solvabilității EIOPA-BoS-14/259, emis de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)). Recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până la 20 mai 2024, pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau în format electronic, pe adresa: official@bnm.md; secretariat@bnm.md Proiectul hotărârii şi nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md. Limba Română