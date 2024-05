Maia Sandu: Am sărbătorit Paștele, an de an, și am deschis casele pentru lumină chiar și atunci când Învierea era interzisă

Creștinii ortodocși din țara noastră și din întreaga lume sărbătoresc azi Paștele. Cu acest prilej Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare: „Lumina învie chiar când e doborâtă – cu acest crez ne-am trăit veacurile pe pământul nostru. Am sărbătorit Paștele, an de an, și am deschis casele pentru lumină chiar și […] Post-ul Maia Sandu: Am sărbătorit Paștele, an de an, și am deschis casele pentru lumină chiar și atunci când Învierea era interzisă apare prima dată în Provincial.

