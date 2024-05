(FOTO) Un nou obiectiv turistic va fi amenajat în orașul Ștefan Vodă

16:20

Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, efectuează, în aceste zile, o vizită oficială la Erevan, Capitala Armeniei, unde a reușit să se întâlnească cu conducerea Primăriei locale, abordând mai multe subiecte de interes comun. „Astăzi, 16 mai, împreună cu colegii mei, am avut o întrevedere cu conducerea Primăriei din Yerevan, unde am discutat mai […]