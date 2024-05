Incendiu într-un apartament din capitală, soldat cu un deces. Trei echipaje de pompieri, la fața locului

11:40

„Să trăim Paștele cu bucurie și iubire și cu speranța că binele învinge”, este mesajul adresat de președintele Maia Sandu cu prilejul acestei sfintei sărbători. Șeful statului a îndemnat cetățenii să promoveze obiceiurile oriunde s-ar afla, iar tradițiile să le transmită copiilor deoarece acestea sunt rădăcinile cu care plecăm în lume. „Lumina învie chiar când este doborâtă, cu acest crez ne-am trăit veacurile pe pământul nostru. Am sărbătorit Paștele an de an și am deschis casele pentru lumină...