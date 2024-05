Putin nu agreează un armistiţiu olimpic, dar se declară deschis la negocieri cu Ucraina

14:00

O nouă întrevedere în formatul 1+1 ar putea să aibă loc la Valletta, Malta, sub egida președintelui OSCE. Anunțul a fost făcut de vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian, după runda de negocieri cu așa zisul ministru de externe transnistrean, Vitali Ignativ, desfășurată azi la Bender. ”Le-am spus colegilor din cadrul procesului de negocieri că noi am primit propunerea președintele OSCE de a participa la o întâlnire 1+1 la Valetta, sub egida președintelui OSCE. Din păcate, convocarea for...