Zodiile care în Săptămâna Mare sunt apărate de divinitate. Până la Paște își vor rezolva toate problemele

Cele mai bune exercitii pe care le poti face in timpul unei cure de slabire O dieta nu este de ajuns pentru a slabi. Poti urma nenumarate cure de slabire sau poti apela la diverse strategii pentru a slabi – medicamentoase sau nu -, dar adevarul este ca pierderea in greutate este, de cele mai multe ori, rezultatul unei schimbari la nivelul stilului tau de viata. Daca te deranjeaza kilogramele in plus, dar in acelasi timp ai un stil de viata mai sedentar, atunci o cura va functiona doar pe jumatat...