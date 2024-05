Top 3 anxietăți de mamă care apar când copilul merge în colectivitate

01:00

Producția pe care nu o poți rata. Are încărcătură spirituală și a făcut senzație Și nu degeaba pentru că a reușit să se adapteze la cerințele publicului tânăr care, mai ales în perioada aceasta, urmărește acest serial. Dar ca să nu va mai ținem în suspans, vorbim despre „Testament: The Story Of Moses este ceea ce Netflix”, producția care a ajuns deja în topuri. Producția pe care nu o poți rata de Paște „Testament: The Story Of Moses este ceea ce Netflix” este o docudramă, cu alte cuvinte, un ser...