Turneul de minifotbal din Nisporeni: Omagiu pentru Tudor Țernă

16:20

De Ziua Internațională a Libertății Presei, președinta Maia Sandu subliniază că Moldova are nevoie de cât mai mulți jurnaliști bine pregătiți, liberi să informeze cetățenii despre lucrurile importante pentru societate și curajoși în demascarea actelor de corupție, indiferent cine le comite, transmite IPN. Cu ocazia sărbătorii, șefa statului a venit...