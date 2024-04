Avem nevoie de un om creativ cu un piiic de experiență să ne administreze paginile de social media!

13:15

Festivalul Studenților Ieșeni „FestudIS" a ajuns în acest an la cea de-a XXIV-a ediție și este unul dintre cele mai grandioase festivaluri studențești din România. Acesta se defășoară în perioada 20-28 aprilie și aduce împreună tinerii din cadrul ligilor studențești de la universitățile din Iași. „FestudIS" este organizat de Casa de Cultură a Studenților Iași (CCS) în colaborare cu mai multe asociații studențești, iar Asociația Tinerilor Români din Afara Granițelor (ATRAG Iași) participă pentru al doilea an consecutiv la acest festival pentru a promova cultura tinerilor din Republica Moldova.